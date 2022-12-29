У Харкові призупинили рух метро
Фото: у Харкові призупинили рух метро (metro.kharkov.ua)
Рух лініями Харківського метрополітену тимчасово призупинили після масованого ракетного обстрілу російських окупантів 28 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківський метрополітен.
"Тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, у Харкові є влучання у Слобідському районі, а також чотири "прильоти" ракет у Немишлянському та Основ'янському районах.
Окрім того, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що росіяни знову атакували енергетичний об'єкт у Харкові.
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