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У Харкові призупинили рух метро

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Харків, Четвер 29 грудня 2022 14:27
У Харкові призупинили рух метро Фото: у Харкові призупинили рух метро (metro.kharkov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Рух лініями Харківського метрополітену тимчасово призупинили після масованого ракетного обстрілу російських окупантів 28 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківський метрополітен.

"Тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у Харкові є влучання у Слобідському районі, а також чотири "прильоти" ракет у Немишлянському та Основ'янському районах.

Окрім того, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що росіяни знову атакували енергетичний об'єкт у Харкові.

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