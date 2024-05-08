В Харькове взрывы, город под обстрелом

Взрывы в Харькове прогремели в среду, 8 мая. Россияне обстреливают город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

Карта воздушных тревог по состоянию на 11:30

Следует добавить, что воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 11:06. Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной угрозе в Харьковской области.

По словам местных жителей, в Харькове прогремели по меньшей мере два мощных взрыва.

Ночная атака врага

Этой ночью российская армия атаковала дронами Харьков. По данным ОВА, ночью силы ПВО в северной части города сбили два "Шахеда". Обошлось без разрушений и пострадавших.

Россия этой ночью также атаковала Полтавскую, Киевскую, Кировоградскую, Запорожскую, Львовскую, Ивано-Франковскую и Винницкую области. Под прицелом врага были энергетические объекты.

Также оккупанты ударили по трем украинским теплоэлектростанциям.

Что известно о последствиях очередной атаки России - в материале РБК-Украина.

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