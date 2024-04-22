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В Харькове раздаются взрывы. Россияне наносят удары по городу

Харьков, Понедельник 22 апреля 2024 22:28
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В Харькове раздаются взрывы. Россияне наносят удары по городу Фото: в Харькове раздаются взрывы (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Харькове вечером 22 апреля раздаются взрывы. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова и главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В городе слышны взрывы. Будьте осторожны", - сообщил Терехов.

Как сообщил Синегубов, россияне наносят удары по городу.

"Харьков. Оккупанты наносят удары! Находитесь в укрытиях", - написал он.

Отметим, в настоящее время по Украине объявлена воздушная тревога. Есть угроза баллистики.

Обстрел Харькова 22 апреля

Напомним, сегодня днем, 22 апреля, в Харькове прогремел взрыв. Позже глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что оккупанты обстреляли город, они целились по объекту телевизионной инфраструктуры.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, враг использовал для атаки управляемую авиационную ракету Х-59.

В Госспецсвязи рассказали, что в результате удара по телевышке временно отсутствует трансляция телевизионного сигнала. Работы по восстановлению продолжаются.

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