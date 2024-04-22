У Харкові лунають вибухи. Росіяни завдають ударів по місту
У Харкові ввечері 22 квітня лунають вибухи. В області оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова та глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"У місті чути вибухи. Будьте обережні", - повідомив Терехов.
Як повідомив Синєгубов, росіяни завдають ударів по місту.
"Харків. Окупанти завдають ударів! Перебувайте в укриттях", - написав він.
Зазначимо, наразі по Україні оголошена повітряна тривога. Є загроза балістики.
Оновлено 22:53
Як повідомив глава ОВА, о 22:37 окупанти вдарили по Харківському району.
Тип ракет встановлюють правоохоронці.
За попередньою інформацією, є загоряння на території птахофабрики. Про постраждалих інформація не надходила.
Наразі триває огляд місць влучань профільними службами.
Обстріл Харкова 22 квітня
Нагадаємо, сьогодні вдень, 22 квітня, у Харкові пролунав вибух. Згодом голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що окупанти обстріляли місто, вони цілилися по об'єкту телевізійної інфраструктури.
Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, ворог використав для атаки керовану авіаційну ракету Х-59.
У Держспецзв'язку розповіли, що внаслідок удару по телевежі тимчасово відсутня трансляція телевізійного сигналу. Роботи з відновлення продовжуються.
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