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В Украине масштабная тревога: РФ подняла в небо МиГ-31К

Понедельник 21 июля 2025 00:29
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В Украине масштабная тревога: РФ подняла в небо МиГ-31К Фото: в воздухе зафиксирован МиГ-31К (wikipedia.org)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 21 июля, россияне подняли в небо МиГ-31К. В связи с этим ракетная опасность есть для всей Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении в 00:23.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:29 сигнал воздушной тревоги до сих пор по всей территории Украины.

В Украине масштабная тревога: РФ подняла в небо МиГ-31К

Возможный обстрел Украины

Напомним, что этой ночью в воздушном пространстве Украины зафиксировано большое количество дронов. Если верить мониторинговым каналам, пока известно примерно о сотне беспилотников над нашей страной.

Кроме того, враг поднял в небо стратегические самолеты Ту-95МС с аэродрома "Оленья" Мурманской области РФ. В случае боевого вылета, вероятно, как обычно, будет ракетный обстрел.

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Российская Федерация МіГ-31К Война в Украине
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