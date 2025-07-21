В Киеве прогремели взрывы на фоне угрозы атак ракет "Кинжал"

Фото: в Киеве прогремели взрывы на фоне массового обстрела РФ (Getty Images)

В Киеве прогремели взрывы на фоне атаки ударных дронов и угрозы ударов аэробаллистическими ракетами "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента, мэра столицы Виталия Кличко и Макаровского поселкового голову Вадима Токара.