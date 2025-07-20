Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС

Поздно вечером, 20 июля, россияне подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Вылет может быть боевым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Внимание!" Зафиксирован взлет нескольких бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья" (Мурманская область, РФ)", - говорится в сообщении.

Также военные призвали следить за их сообщениями в случае объявления тревоги - направляться в укрытие.

Отметим, что если вылет боевой, тогда этой ночью для Украины будет ракетная опасность.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:53 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, тревога продолжается в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.