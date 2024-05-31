На всей территории Украины, кроме Закарпатской области, действует комендантский час в определенное время. За его нарушение украинцам грозит наказание.

РБК-Украина расспросила юриста Дмитрия Франчука о том, какое наказание предусмотрено для нарушителей комендантского часа и есть ли серьезные причины, которые освобождают человека от ответственности.

Что будет, если человека встретит патруль во время комендантского часа

"Если человека встретит патруль во время нарушения комендантского часа, то алгоритм действий правоохранителей зависит от конкретной ситуации", - говорит юрист.

Патрульные могут:

предложить человеку объяснить причины нарушения

проверить документы

составить протокол об административном правонарушении

доставить человека в отделение полиции

Человеку, нарушившему комендантский час, важно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

"Четкого определения серьезных причин, которые дают право нарушить комендантский час, нет. Решение о том, является ли причина достаточно весомой, прежде всего зависит от полицейского, который вас остановил", - говорит Франчук.

Однако к таким причинам могут относиться:

потребность в срочной медицинской помощи

пожар или другая чрезвычайная ситуация

смерть близкого человека

необходимость добраться до работы или с работы (при наличии соответствующих документов)

"На практике, при обнаружении нарушителя комендантского часа, патрульные проверяют документы и выясняют причину пребывания на улице. Если причина уважительная и подтверждается документально, человека могут отпустить. В противном случае его могут задержать для дальнейшего рассмотрения дела", - говорит юрист.

Какое наказание ждет нарушителей комендантского часа

"По состоянию на конец мая 2024 года в Украине действует административная ответственность за нарушение комендантского часа. Штраф за такое правонарушение составляет от 170 до 510 гривен. В случае повторного нарушения в течение года сумма штрафа удваивается", - говорит юрист.

Также могут быть применены исправительные работы или административный арест сроком до 15 суток.

"На практике нарушение комендантского часа часто рассматривается через статьи Кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП), такие как статьи 210-1 (нарушение правил по предотвращению чрезвычайных ситуаций) и 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского). В случае обнаружения нарушителей, патруль может задержать таких людей для выяснения обстоятельств, проведения беседы и составления протокола об административном правонарушении", - говорит Франчук.

При этом он отмечает, что конкретного законодательного механизма штрафов за нарушение комендантского часа нет.

"Важно отметить, что недавно Верховная Рада не приняла законопроект, предусматривавший существенное увеличение штрафов за нарушение комендантского часа (законопроект № 10195 предусматривал штрафы - от 8500 до 34 000 грн - Ред.). Однако это не означает, что вопрос не будет пересмотрен в будущем", - отмечает юрист.

На сегодняшний день в ВР разрабатываются новые законопроекты с более жесткими санкциями.