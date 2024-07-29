В Харькове произошел пожар в здании общежития Государственного биотехнологического университета. Спасатели эвакуировали десять человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Пожар произошел около 5 утра в пятиэтажном общежитии Государственного биотехнологического университета в Киевском районе Харькова. Огонь охватил комнату на четвертом этаже.
Из-за сильного задымления верхних этажей пожарные эвакуировали десятерых жильцов по лестнице.
Кроме того, с помощью пожарной автолестницы были спасены еще два человека.
Пожар был ликвидирован в 07:00. На месте происшествия работали психологи ГСЧС.
Фото: В Харькове горело общежитие биотехнологического университета (t.me/dsns_telegram)
Напомним, 24 июля в Котелевской общине Полтавской области произошел пожар на складе. Из-за масштабного возгорания была проведена эвакуация жителей из соседних домовладений.
Кроме того, в Николаеве спасатели пытались потушить масштабный пожар на территории, где могут храниться боеприпасы.
К тому же недавно произошел пожар в супермаркете "Сільпо" в Дарницком районе Киева.
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