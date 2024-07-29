Пожар произошел около 5 утра в пятиэтажном общежитии Государственного биотехнологического университета в Киевском районе Харькова. Огонь охватил комнату на четвертом этаже.

Из-за сильного задымления верхних этажей пожарные эвакуировали десятерых жильцов по лестнице.

Кроме того, с помощью пожарной автолестницы были спасены еще два человека.

Пожар был ликвидирован в 07:00. На месте происшествия работали психологи ГСЧС.

Фото: В Харькове горело общежитие биотехнологического университета (t.me/dsns_telegram)