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В Полтавской области масштабный пожар на складе, раздавались взрывы

Среда 24 июля 2024 17:09
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В Полтавской области масштабный пожар на складе, раздавались взрывы Иллюстративное изображение (Facebook-страница бывшего главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергея Крука)
Автор: Сергей Пышкин

В Котелевской общине Полтавской области возник пожар на складе. Из-за масштабов огня были эвакуированы люди из соседних домохозяйств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Полтавской областной военной администрации (ОВА) Филиппа Пронина.

Как рассказал Пронин, пожар сопровождался взрывами. Сейчас правоохранители устанавливают причину ситуации, которая возникла.

"Из-за масштаба пожара были эвакуированы люди из соседних домохозяйств. Спасатели ликвидировали последствия возгорания. Есть повреждения гражданской инфраструктуры. Пострадавших среди населения нет", - добавил глава ОГА.

Людям, чьи дома пострадали в результате пожара, будет оказана помощь.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Николаеве спасатели уже второй день пытаются потушить масштабный пожар на территории, где могут находиться боеприпасы.

Также недавно пожар произошел в супермаркете "Сільпо" Дарницкого района Киева.

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Полтавская область
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