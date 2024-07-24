В Полтавской области масштабный пожар на складе, раздавались взрывы

В Котелевской общине Полтавской области возник пожар на складе. Из-за масштабов огня были эвакуированы люди из соседних домохозяйств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Полтавской областной военной администрации (ОВА) Филиппа Пронина.

Людям, чьи дома пострадали в результате пожара, будет оказана помощь.

"Из-за масштаба пожара были эвакуированы люди из соседних домохозяйств. Спасатели ликвидировали последствия возгорания. Есть повреждения гражданской инфраструктуры. Пострадавших среди населения нет ", - добавил глава ОГА.

Как рассказал Пронин, пожар сопровождался взрывами. Сейчас правоохранители устанавливают причину ситуации, которая возникла.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Николаеве спасатели уже второй день пытаются потушить масштабный пожар на территории, где могут находиться боеприпасы.

Также недавно пожар произошел в супермаркете "Сільпо" Дарницкого района Киева.

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