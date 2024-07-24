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Спасатели вторые сутки тушат пожар на территории Николаева, где могут находиться боеприпасы

Николаевская область, Среда 24 июля 2024 12:43
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Спасатели вторые сутки тушат пожар на территории Николаева, где могут находиться боеприпасы Фото: масштабный пожар в Николаеве (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Ярослава Борзова

В Николаеве спасатели уже второй день пытаются потушить масштабный пожар. Он вспыхнул вчера на территории, загрязненной взрывоопасными предметами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу ГСЧС в Facebook.

"По состоянию на 08:00 утра 24 июля до сих пор наблюдаются отдельные ячейки тления, доступ к которым невозможен из-за плотно захламленных высокими кустарниками участка и потенциальной опасности детонации боеприпасов", - говорится в сообщении.

Как отмечают спасатели, на месте продолжают дежурить подразделения ГСЧС, которые в случае повторного возгорания, периодически возникающего под действием ветра, оперативно принимают меры по недопущению распространения огня.

Следует заметить, что по состоянию на вчерашний вечер ориентировочная площадь пожара составляла 30 га. Спасатели призвали граждан соблюдать осторожность во время сухого сезона и не допускать пожаров в жаркую погоду.

Фото: масштабный пожар в Николаеве (facebook.com/DSNSMYKOL)

Пожары в Николаеве

Напомним, недавно в Николаеве произошел масштабный пожар на деревообрабатывающем предприятии.

Также в городе раздавался взрыв, который совершил пожар. Как сообщили местные власти, это не было связано с обстрелами РФ, а на месте работали соответствующие спецслужбы.

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Николаев ГСЧС Пожар
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