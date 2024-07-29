У Харкові горів гуртожиток біотехнологічного університету

Нагадаємо, 24 липня у Котелевській громаді Полтавської області сталася пожежа на складі. Через масштабне загоряння було проведено евакуацію жителів із сусідніх домоволодінь.

Крім того, у Миколаєві рятувальники намагалися загасити масштабну пожежу на території, де можуть зберігатися боєприпаси.

До того ж, нещодавно сталася пожежа в супермаркеті "Сільпо" в Дарницькому районі Києва.

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