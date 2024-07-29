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У Харкові горів гуртожиток біотехнологічного університету

Фото: У Харкові горів гуртожиток біотехнологічного університету (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерія Поліщук

У Харкові сталася пожежа у будівлі гуртожитку Державного біотехнологічного університету. Рятувальники евакуювали десять осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Пожежа сталася близько 5 ранку в п'ятиповерховому гуртожитку Державного біотехнологічного університету в Київському районі Харкова. Вогонь охопив кімнату на четвертому поверсі.

Через сильне задимлення верхніх поверхів вогнеборці евакуювали десятьох мешканців сходами.

Крім того, за допомогою пожежної автодрабини було врятовано ще двох людей.

Пожежу було ліквідовано о 07:00. На місці події працювали психологи ДСНС.

 

Фото: У Харкові горів гуртожиток біотехнологічного університету (t.me/dsns_telegram)

Нагадаємо, 24 липня у Котелевській громаді Полтавської області сталася пожежа на складі. Через масштабне загоряння було проведено евакуацію жителів із сусідніх домоволодінь.

Крім того, у Миколаєві рятувальники намагалися загасити масштабну пожежу на території, де можуть зберігатися боєприпаси.

До того ж, нещодавно сталася пожежа в супермаркеті "Сільпо" в Дарницькому районі Києва.

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ПожежаХарків