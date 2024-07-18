В Дарницком районе Киева начался пожар в "Сильпо"

В Дарницком районе Киева сегодня, 18 июля, вечером загорелся супермаркет "Сильпо". На месте работают пожарные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram и ГСЧС Украины в Facebook .

По информации КГГА, все аварийно-спасательные службы и "скорая" прибыли на место пожара. Проводится эвакуация посетителей и персонала.

Фото: пожар в "Сильпо" (facebook.com/MNS.GOV.UA)

"По предварительной информации возгорание возникло в электрощитовой", - уточнили в ведомстве.

При этом в сети уже публикуют видео пожара. А в ГСЧС уточнили, что загорелось "Сильпо" на улице Здолбуновской.

"На месте вызова работает 50 спасателей и 14 спасательной техники. В настоящее время ликвидация пожара продолжается", - рассказали спасатели.