У Харкові дрон РФ влучив у густонаселений район в центрі міста

Вдень, 16 квітня, російські окупанти атакували Харків безпілотником, влучивши у густонаселений район в центрі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Ігоря Терехова у Telegram .

За його словами, удар припав на Київський район Харкова. Спочатку повідомлялося про пожежу в приватному будинку.

"Горить приватний будинок. Інформації щодо постраждалих наразі немає", - зазначив Терехов.

Згодом міський голова уточнив, що внаслідок атаки загорілася офісна будівля. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

Як додав начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, ворог атакував центральну частину міста. Зафіксовано влучання у двоповерхову будівлю, там зайнялася пожежа.

Станом на зараз інформація про постраждалих не надходила.

На місті обстрілу працюють екстрені служби.