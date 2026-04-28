ua en ru
Вт, 28 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Графіки відключення світла Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

У Харкові чоловік підірвав гранату на вході в супермаркет

11:19 28.04.2026 Вт
2 хв
Підривника у лічені години затримала поліція
aimg Костянтин Широкун
У Харкові чоловік підірвав гранату на вході в супермаркет Фото: у Харкові чоловік підірвав гранату біля супермаркету (Getty Images)

У Харкові чоловік підірвав гранату поблизу супермаркета, через декілька годин "підривника" затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram поліції Харківської області.

"Увечері 26 квітня до поліції надійшов виклик про вибух біля магазину по проспекту Тракторобудівників", - повідомили у поліції.

Повідомляється, що слідчо-оперативна група провела огляд місця події та зафіксувала пошкодження скляних дверей на вході до супермаркету. На місці події також знайдено елементи підривача ручної гранати УЗРГМ.

Оперативники відділу кримінальної поліції вже через декілька годин затримали зловмисника. Ним виявився 32-річний чоловік.

Порушнику повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Нагадаємо, раніше п'ятеро правоохоронців отримали поранення, коли п'яний місцевий житель кинув у них дві гранати під час затримання на Дніпропетровщині.

Окрім того, у Сторожинцях Чернівецької області невідомий підірвав гранатою службовий автомобіль поліції. Внаслідок атаки двоє поліцейських отримали поранення.

Також ми писали, що на Закарпатті чоловік викрав жінку з немовлям і відкрив вогонь по поліцейських, які намагалися його затримати. Нападника знешкодили.

Також як повідомляло РБК-Україна, у Чернігові знайшли мертвим поліцейського. Правоохоронці вже встановили обставини його загибелі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Національна поліція Харків Вибух
Новини
Прильоти в Конотопі, Сумах, Кривому Розі й не тільки: що відомо про атаку РФ по Україні
Аналітика
Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО
