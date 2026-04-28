У Харкові чоловік підірвав гранату на вході в супермаркет
У Харкові чоловік підірвав гранату поблизу супермаркета, через декілька годин "підривника" затримали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram поліції Харківської області.
"Увечері 26 квітня до поліції надійшов виклик про вибух біля магазину по проспекту Тракторобудівників", - повідомили у поліції.
Повідомляється, що слідчо-оперативна група провела огляд місця події та зафіксувала пошкодження скляних дверей на вході до супермаркету. На місці події також знайдено елементи підривача ручної гранати УЗРГМ.
Оперативники відділу кримінальної поліції вже через декілька годин затримали зловмисника. Ним виявився 32-річний чоловік.
Порушнику повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
Нагадаємо, раніше п'ятеро правоохоронців отримали поранення, коли п'яний місцевий житель кинув у них дві гранати під час затримання на Дніпропетровщині.
Окрім того, у Сторожинцях Чернівецької області невідомий підірвав гранатою службовий автомобіль поліції. Внаслідок атаки двоє поліцейських отримали поранення.
Також ми писали, що на Закарпатті чоловік викрав жінку з немовлям і відкрив вогонь по поліцейських, які намагалися його затримати. Нападника знешкодили.
Також як повідомляло РБК-Україна, у Чернігові знайшли мертвим поліцейського. Правоохоронці вже встановили обставини його загибелі.