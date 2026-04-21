На Днепропетровщине пьяный мужчина бросался гранатами в полицейских, есть раненые

12:09 21.04.2026 Вт
1 мин
Дебошир угрожал взорвать все
aimg Елена Чупровская
На Днепропетровщине пьяный мужчина бросался гранатами в полицейских, есть раненые Фото: Подрыв гранаты на Днепропетровщине привел к ранению пяти полицейских (facebook.com AMBULANCEZP)

Пятеро правоохранителей получили ранения, когда пьяный местный житель бросил в них две гранаты во время задержания на Днепропетровщине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram полиции Днепропетровской области.

Читайте также: Патрульные полицейские будут жить на полигонах, - Клименко

Инцидент произошел 21 апреля в 06:30 в селе Николаевка Синельниковского района.

Что произошло

В полицию поступило анонимное сообщение о неадекватном поведении мужчины. Сообщалось, что он пьян и заявляет, что имеет при себе две гранаты.

На место выехали полицейские Синельниковского районного управления и начали переговоры.

Фото: граната, которая не сдетонировала (t.me_gunpvdp)

Фото: граната, которая не сдетонировала (t.me_gunpvdp)

Во время разговора мужчина заявил, что открыл газ в помещении, чем создал реальную опасность для соседних домов. Полицейские решили задержать его, чтобы не допустить большей беды.

"В ответ мужчина бросил в сторону правоохранителей два взрывоопасных предмета. Одна из них не сработала, другая взорвалась", - сообщили в полиции.

Пятеро полицейских получили ранения. Нарушитель задержан - он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Напомним, ранее на Закарпатье мужчина похитил женщину с младенцем и открыл огонь по полицейским, которые пытались его задержать. Нападавшего обезвредили.

Как сообщало РБК-Украина, в Чернигове нашли мертвым полицейского. Правоохранители уже установили обстоятельства его гибели.

Больше по теме:
Днепропетровская область Национальная полиция
Неожиданная деталь в телефоне ликвидированного стрелка в Киеве помогла полиции, - глава МВД
Неожиданная деталь в телефоне ликвидированного стрелка в Киеве помогла полиции, - глава МВД
Аналитика
Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию