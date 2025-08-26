ua en ru
Россияне атакуют Украину дронами "Шахед": где риск ударов

Вторник 26 августа 2025 23:53
Россияне атакуют Украину дронами "Шахед": где риск ударов Фото: Украину снова атакуют российские ударные дроны (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские террористы запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.

Первые вражеские беспилотники зашли в воздушное пространство Украины около 22:00 и двигались со временно оккупированной территории Луганской области в сторону Харьковской и Донецкой областей.

В 22:31 движение российских "Шахедов" было зафиксировано:

  • на севере Черниговской курсом на Сумскую область;
  • группа на востоке Харьковской области, курсом на северо-запад;
  • на севере Донецкой области курсом на запад;
  • новая группа на востоке Донецкой области курсом на запад.

В 22:55 военные сообщили о движении новой группы дронов из Курской области (РФ) в сторону Сумской области.

В 23:11 Воздушные силы сообщили о движении группы "Шахедов" курсом на Сумы.

В 23:51 зафиксировано движение нескольких групп дронов с юго-востока на восток Днепропетровской и север Донецкой областей.

По состоянию на 00:09 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Россияне атакуют Украину дронами &quot;Шахед&quot;: где риск ударов

Воздушные атаки России

В среду, 25 августа, российские захватчики обстреляли шахту компании "ДТЭК" в Донецкой области. В результате удара обесточены несколько подстанций, питавших шахты. Есть погибший и раненые.

Также захватчики атаковали дроном многоэтажный дом в Херсоне. Пострадали несколько женщин.

Прошлой ночью армия РФ атаковала дронами ряд северных и восточных регионов Украины. По стране было выпущено 59 ударных дронов, большинство целей были сбиты силами ПВО.

