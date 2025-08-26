Россияне атакуют Украину дронами "Шахед": где риск ударов

Российские террористы запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

Первые вражеские беспилотники зашли в воздушное пространство Украины около 22:00 и двигались со временно оккупированной территории Луганской области в сторону Харьковской и Донецкой областей.

В 22:31 движение российских "Шахедов" было зафиксировано:

на севере Черниговской курсом на Сумскую область;

группа на востоке Харьковской области, курсом на северо-запад;

на севере Донецкой области курсом на запад;

новая группа на востоке Донецкой области курсом на запад.

В 22:55 военные сообщили о движении новой группы дронов из Курской области (РФ) в сторону Сумской области.

В 23:11 Воздушные силы сообщили о движении группы "Шахедов" курсом на Сумы.

В 23:51 зафиксировано движение нескольких групп дронов с юго-востока на восток Днепропетровской и север Донецкой областей.

По состоянию на 00:09 карта воздушных тревог Украины выглядела так: