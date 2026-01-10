Появились фото последствий ракетного удара по Харькову

Обстрел Харькова

Напомним, в течение вчерашнего дня, 9 января, российские войска продолжали террор Харькова. Вечером на фоне угрозы дронов и баллистики прогремел взрыв в Слободском районе города.

Позже городской голова Игорь Терехов сообщил, что по уточненной информации, удар был нанесен по гаражному кооперативу.

Кроме того, в результате взрыва в нескольких многоквартирных домах выбиты окна, однако, к счастью, погибших и пострадавших нет. Место происшествия обследуют специалисты, продолжаются работы по оценке повреждений и обеспечению безопасности жителей.