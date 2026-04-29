В Харькове возле супермаркета взорвался автомобиль, пострадал прохожий

В Харькове возле супермаркета в Шевченковском районе произошел взрыв автомобиля, в результате которого пострадал прохожий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.
Инцидент произошел 29 апреля около 20:50 на проспекте Победы. После взрыва возник пожар.
На место происшествия оперативно выехали следственно-оперативная группа и взрывотехники. Сейчас пожар локализован.
По данным полиции, пострадал мужчина 1988 года рождения. Его госпитализировали.
Правоохранители проводят осмотр места происшествия, устанавливают очевидцев и выясняют все обстоятельства взрыва. Информация внесена в Единый учет.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате взрыва также получило повреждения здание супермаркета. Также, по предварительной информации, повреждены девять автомобилей.
По словам городского головы, на момент инцидента внутри находилось значительное количество людей.
Напоминаем, вечером 26 апреля на станции метро "Исторический музей" 20-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения открыл огонь из стартового пистолета.
В результате происшествия никто не пострадал, повреждений не зафиксировано. Правоохранители квалифицировали инцидент как хулиганство и устанавливают все обстоятельства.