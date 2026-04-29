У Харкові біля супермаркету вибухнув автомобіль, постраждав перехожий

29.04.2026
1 хв
На момент вибуху в магазині було повно людей
aimg Марія Науменко
Фото: у Харкові біля супермаркету вибухнув автомобіль (Getty Images)

У Харкові біля супермаркету в Шевченківському районі стався вибух автомобіля, унаслідок якого постраждав перехожий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.

Читайте також: У Харкові чоловік підірвав гранату на вході в супермаркет

Інцидент стався 29 квітня близько 20:50 на проспекті Перемоги. Після вибуху виникла пожежа.

На місце події оперативно виїхали слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Наразі пожежу локалізовано.

За даними поліції, постраждав чоловік 1988 року народження. Його госпіталізували.

Правоохоронці проводять огляд місця події, встановлюють очевидців і з'ясовують усі обставини вибуху. Інформацію внесено до Єдиного обліку.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок вибуху також зазнала пошкоджень будівля супермаркету. Також, за попередньою інформацією, пошкоджено дев’ять автомобілів.

За словами міського голови, на момент інциденту всередині перебувала значна кількість людей.

Нагадуємо, ввечері 26 квітня на станції метро "Історичний музей" 20-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння відкрив вогонь зі стартового пістолета.

Унаслідок події ніхто не постраждав, пошкоджень не зафіксовано. Правоохоронці кваліфікували інцидент як хуліганство та встановлюють усі обставини.

