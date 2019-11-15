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ДБР почало розслідування через вибухи в Балаклії

Новини » Надзвичайні події     15.11.2019 - 18:07
ДБР почало розслідування через вибухи в Балаклії
Фото: місце події (скрін відео youtube.com)

Відкрите провадження за статтею про недбалість службової особи

Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало досудове розслідування через вибухи в Балаклії 15 листопада на території військового складу Міністерства оборони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Зазначається, що за попередньою інформацією, на технічній території військових складів військової частини А1352 проводилася планова робота з розмінування технічної території та завантаження боєприпасів на техніку. Під час чого відбулося детонування, загорання та три вибухи.

"Кваліфікація: недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило істотну шкоду, вчинене в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України)", - йдеться в повідомленні.

Раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук доручив терміново почати перевірку за фактом вибухів в Балаклії.

Нагадаємо, 15 листопада прогриміли вибухи на території військового арсеналу в Балаклії. В Генштабі уточнили, що унаслідок вибухів загинули двоє військовослужбовців та ще четверо отримали поранення. Троє з них у тяжкому стані.

РБК-Україна писало, що вибухи на території військового арсеналу в Генштабі пояснили плановою утилізацією боєприпасів. На території, де проходила утилізація, пролунало близько 20 вибухів у спеціально обладнаному котлі.

Гончарук доручив терміново почати перевірку через вибухи в Балаклії В Балаклії в результаті вибухів загинули двоє військових
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