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В Балаклії прогриміли вибухи на території військового арсеналу

Новини » Надзвичайні події     15.11.2019 - 15:23
В Балаклії прогриміли вибухи на території військового арсеналу
Фото: місце події (скрін відео youtube.com)

Зі сторони складу валить густий дим

В місті Балаклія Харківської області у п'ятницю, 15 листопада, прогриміли вибухи на території військового арсеналу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

У Міністерстві оборони України повідомили, що на території військового арсеналу сталася надзвичайна подія при вивезенні снарядів. За попередніми даними, один з саперів отримав поранення.

Прес-секретар ДСНС в Харківській області Ігор Лупандін підтвердив ПП на військовому арсеналі.

"Нас викликали на суху траву. Там же на території є містечко, яке відноситься до Балаклії. Подробиці будуть пізніше", - повідомив він.

Мер міста Іван Столбовий підтвердив, що поодинокі вибухи відбулися на території військового арсеналу. На даний момент він з'ясовує з військовою частиною, що сталося.

Як зазначила директор Департаменту науки і освіти Лариса Карпова евакуація зараз немає ні в одній з установ.

Нагадаємо, 3 травня 2018 року сталися вибухи в Балаклії на території військового арсеналу. На території, де проводилося розмінування, сталося загоряння трави, вогонь перейшов до військових складів. Тоді для ліквідації пожара була залучена авіація. Площа пожежі на території військового арсеналу становила 35 гектарів.

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