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Медик розповів про стан поранених у Балаклії військових

Новини » Суспільство     16.11.2019 - 21:21
Медик розповів про стан поранених у Балаклії військових
Ілюстративне фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Військові отримали опіки і осколкові поранення

До Харкова після вибухів у Балаклії в лікарні були доставлені троє військових, один в задовільному стані, а двоє - у тяжкому. Про це повідомив черговий лікар Військово-медичного клінічного центру Північного регіону Володимир Юр'єв, передає РБК-Україна з посиланням на "Військове телебачення".

За його словами, сапери дістали опіки і осколкові поранення.

"15 листопада у місто Харків були доставлені троє військових з місця події в місті Балаклія. Один з військовослужбовців був доставлений в задовільному стані у ВМКЦ Північного регіону, двоє військовослужбовців були спрямовані і залишені на попереднє лікування в лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги міста Харкова. Стан їх розцінюється поки як важкий", - повідомив медик.

Крім того, один з військових, який знаходиться в задовільному стані, отримав забій лівого ліктьового суглоба.

Один з військових перебуває в стабільно важкому стані з численними осколковими пораненнями черевної стінки і термічним опіком обох нижніх кінцівок, а інший, за попередніми даними, отримав термічний опік кінцівок та обличчя до 20% загальної площі тіла.

Нагадаємо, раніше командувач Сил логістики генерал-лейтенант Олег Вишнівський заявив, що в даний час військовий арсенал у місті Балаклія Харківської області не становить загрози для місцевих жителів.

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