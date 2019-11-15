Вибухи в Балаклії є плановою утилізацією, - Генштаб

Ілюстративне фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Боєприпаси на складах в Балаклії знаходяться в безпеці

Вибухи в Балаклії Харківської області 15 листопада є плановою утилізацією боєприпасів. Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Повідомляється, що сьогодні на технічній території Центральної артилерійської бази забезпечення боєприпасами, де проходила планова утилізація, прозвучало близько 20 вибухів в спеціально обладнаному котловані.

"Для забезпечення безпеки проведення утилізації було задіяно черговий пожежний підрозділ військової частини. В даний час на технічній території військової частини проводяться заходи з благоустрою місця проведення робіт з утилізації залишків боєприпасів та їх елементів. Місцевим жителям та об'єктам інфраструктури нічого не загрожує. Сховища боєприпасів у безпеці", - додали в Генштабі.

Відзначимо, раніше повідомлялося про вибухи в Балаклії, також відомо, що є потерпілий.

Нагадаємо, в жовтні Рада створила Тимчасову слідчу комісію для розслідування вибухів на складах боєприпасів. Йдеться про інциденти на артилерійських складах в Калинівці, в Балаклії, Сватовому і в Кривому Розі, які відбулися в різні роки.