Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Тепло включають у всіх об'єктах соціальної інфраструктури

У понеділок, 7 жовтня, в Ужгороді розпочався опалювальний сезон у всіх закладах освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту населення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Зазначається, що відповідне рішення прийняли на позачерговому засіданні виконкому Ужгородської міської ради.

"Члени виконкому рекомендували керівникам установ забезпечувати температурний режим в приміщеннях установ соціальної сфери з урахуванням середньодобової температури повітря, здійснювати подачу тепла при зниженні температурного режиму нижче нормативного", - йдеться в повідомленні міської ради.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові розпочався опалювальний сезон. Усі сади, школи, лікарні та поліклініки міста отримали тепло.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Кабміні озвучили терміни початку опалювального сезону по Україні. Підприємства житлово-комунального господарства знаходяться на завершальному етапі підготовки до опалювального сезону. Орієнтовний календарний старт опалювального сезону - 15 жовтня. Об'єкти соціальної інфраструктури можуть отримати тепло до 10 жовтня.

Також повідомлялося, що готовність Києва до пуску опалювального сезону становить 97%. Ще проводиться ремонт і заміна мереж та обладнання.