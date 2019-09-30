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Гончарук заявив про готовність України до опалювального сезону

Новини » Суспільство    30.09.2019 - 13:23
Гончарук заявив про готовність України до опалювального сезону
Фото: Олексій Гончарук (Віталій Носач/РБК-Україна)

На сьогодні немає підстав вважати, що взимку можуть виникнути проблеми з опаленням

Україна своєчасно накопичила необхідні резерви природного газу в сховищах, це підтверджує готовність до опалювального сезону. Про це заявив голова уряду Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

Повідомляється, що на сьогодні немає підстав вважати, що взимку можуть виникнути проблеми з опаленням.

"До зими ми готові. Як я вже раніше говорив, у нас своєчасно були накопичені необхідні резерви природного газу в наших сховищах. І це дає можливість спокійно дивитися на зиму. Підстав вважати, що взимку будуть якісь кризи, у мене на сьогодні немає", - заявив Гончарук

При цьому, глава уряду зазначив, що в Україні є системні проблеми в енергетиці.

"У нас серйозна ситуація з енергетикою. Якщо дивитися на перед, у нас багато системних проблем в енергетиці. Там також дуже великий відсоток зношення. Інфраструктура втрачає величезну кількість тепла. Втрати в окремих містах сягають 40%. Тому з цим потрібно боротися. Ми дуже багато втрачаємо. Дуже неощадливо з цим себе поводимо. Там же питання корупції щодо неефективного управління певними об'єктами. Про це ми окремо поговоримо", - заявив Гончарук.

Нагадаємо, у Києві з понеділка, 30 вересня, розпочнеться опалювальний сезон. За індивідуальними заявками почнеться підключення теплопостачання лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що заступник голови КМДА Петро Пантелєєв заявив, що загальна готовність міського господарства Києва до зими в плані проведення опалювального сезону становить 97%.

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