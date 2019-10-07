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У Львові розпочався опалювальний сезон

Новини » Суспільство    07.10.2019 - 09:41
У Львові розпочався опалювальний сезон
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Усі сади, школи, лікарні і поліклініки Львова отримали тепло

У Львові розпочався опалювальний сезон, усі садочки, школи, лікарні та поліклініки отримали тепло. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий на своїй сторінці в Facebook.

Мер зазначив, що далі рішення безпосередньо за керівниками.

"З сьогоднішнього дня всі сади, школи, лікарні і поліклініки Львова отримали тепло. Далі рішення безпосередньо за керівниками", - написав він.

У Львові розпочався опалювальний сезон

Нагадаємо, міністр розвитку громад і територій Альона Бабак заявила, що підприємства житлово-комунального господарства України знаходяться на завершальному етапі підготовки до опалювального сезону. Орієнтовний календарний старт опалювального сезону - 15 жовтня.

РБК-Україна писало, в КМДА повідомляли, що загальна готовність Києва до пуску опалювального сезону становить 97%. Ще проводиться ремонт і заміна мереж та обладнання.

Раніше повідомлялося, що органи місцевого самоврядування можуть почати підключення опалення об'єктів соціальної сфери з 10 жовтня. В Києві з 30 вересня розпочався опалювальний сезон. Зазначається, за індивідуальними заявками почали підключення теплопостачання лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери.

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