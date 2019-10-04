Підготовка до опалювального сезону 2019/20 в Україні знаходиться на завершальному етапі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Опалювальний сезон повинен стартувати 15 жовтня

Міністр розвитку громад і територій Альона Бабак заявила, що підприємства житлово-комунального господарства України знаходяться на завершальному етапі підготовки до опалювального сезону 2019/20. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабінету міністрів.

За її словами, орієнтовний календарний старт опалювального сезону - 15 жовтня. Але дата може змінитися, якщо середньодобова температура протягом трьох діб буде нижче 8 градусів тепла.

"Області запевняють про повну готовність, однак є певні проблеми, адже 116 підприємств теплоенергетики досі не отримали номінації від НАК "Нафтогаз України". Вони мають велику заборгованість за газ і не виконують вимог законодавства щодо мінімального рівня розрахунків для отримання газу на пільгових умовах", - сказала Бабак, стверджуючи, що уряд працює над вирішенням цієї проблеми.

Вона також зазначила, що проблемні державні теплоелектростанції (Сєвєродонецька, Одеська, Криворізька і Херсонська ТЕЦ) номінації отримають по зниженому рівню розрахунків, що повинно вплинути на недопущення зриву опалювального сезону в цих регіонах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що органи місцевого самоврядування можуть почати підключення опалення об'єктів соціальної сфери з 10 жовтня.

Також РБК-Україна повідомляло, що загальна готовність Києва до пуску опалювального сезону становить 97%. Ще проводиться ремонт і заміна мереж та обладнання.