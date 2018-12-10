У Одесі затримали чоловіка за неправдиве повідомлення про замінування

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Чоловік повідомив, що в покинутому автомобілі знаходиться вибухівка

В Одесі правоохоронці затримали чоловіка за неправдиве повідомлення про замінування автомобіля. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби патрульної поліції Одеської області.

Як зазначається, чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зателефонував на спецлінію 102 та повідомив, що поблизу Куликового поля в припаркованому автомобілі знаходиться вибухівка.

Прибувши на місце інспектори виявили покинуте авто Suzuki. Зв'язатися з заявником не було можливості, телефон був вимкнений.

Згодом патрульні виявили чоловіка, який повідомив, що авто Suzuki заміноване, на подальші запитання відмовився надавати відповіді та почав тікати від поліцейських. Чоловіка затримали. При поверхневому огляді у нього знайшли телефон, з якого було здійснено дзвінок.

На місце викликали вибухотехніків та слідчо-оперативну групу. При обстеженні автівки жодних вибухонебезпечних предметів поліцейські не виявили.

"В діях порушника вбачається кримінальне порушеня за ст. 259 ККУ (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності). За таке правопорушення передбачено до шести років позбавлення волі", - додали у прес-службі поліції.

Фото: "замінований" автомобіль (facebook.com/odesapolice)

Нагадаємо, Подільський районний суд міста Києва засудив до трьох років в’язниці з іспитовим терміном півтора роки жителя Києва, який надав поліції неправдиву інформацію про замінування банку.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що поліція Дніпра кваліфікувала мінування вокзалів та метро у місті як теракт.