У Харкові вдруге за ніч прогриміли вибухи

Російські окупанти в ніч на 7 серпня атакували ракетами Харків. Місцеві жителі чули декілька потужних вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне Харків ".

Варто зазначити, що ворог атакував місто вже вдруге з початку доби. Харківчани пишуть у соцмережах, що цього разу було щонайменше 6 ударів.

Мер Ігор Терехов зазначив, що, за попередніми даними, ракетами обстріляно Новобаварський та Немишлянський райони.

"Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - додав він.

Наразі у Харкові та області оголошена повітряна тривога. Громадяни повинні негайно пройти в укриття й перебувати там до сигналу про відбій.