У Харкові вдруге за ніч прогриміли вибухи
Російські окупанти в ніч на 7 серпня атакували ракетами Харків. Місцеві жителі чули декілька потужних вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Харків".
Варто зазначити, що ворог атакував місто вже вдруге з початку доби. Харківчани пишуть у соцмережах, що цього разу було щонайменше 6 ударів.
Мер Ігор Терехов зазначив, що, за попередніми даними, ракетами обстріляно Новобаварський та Немишлянський райони.
"Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - додав він.
Наразі у Харкові та області оголошена повітряна тривога. Громадяни повинні негайно пройти в укриття й перебувати там до сигналу про відбій.
Нагадаємо, близько опівночі 7 серпня в Харкові спрацювали системи оповіщення, а через декілька хвилин пролунали вибухи.
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