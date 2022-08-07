Названо кількість цивільних, загиблих від рук росіян у Харківській області
Правоохоронці Харківської області на зустрічі з депутатом Бундестагу озвучили кількість загиблих в результаті російської агресії в регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.
Олександр Фільчаков повідомив, що обласна прокуратура з початку вторгнення російської армії, вже зафіксувала понад 1000 загиблих цивільних від обстрілів і вибухів. Кількість поранених вдвічі більша, а серед загиблих 50 дітей.
Очільник прокуратури повідомив, що окупанти щодня запускають по Харківській області десятки ракет та обстрілюють міста і села з артилерії. Кожен такий випадок розслідується правоохоронцями.
Нагадаємо, що російська армія вночі обстріляла Харків, ракетами з протиповітряної оборони.
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