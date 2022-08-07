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Названо кількість цивільних, загиблих від рук росіян у Харківській області

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Україна, Неділя 07 серпня 2022 17:58
Названо кількість цивільних, загиблих від рук росіян у Харківській області Фото: Названо кількість цивільних, загиблих від рук росіян в Харківській області (Getty Images )
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці Харківської області на зустрічі з депутатом Бундестагу озвучили кількість загиблих в результаті російської агресії в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

Олександр Фільчаков повідомив, що обласна прокуратура з початку вторгнення російської армії, вже зафіксувала понад 1000 загиблих цивільних від обстрілів і вибухів. Кількість поранених вдвічі більша, а серед загиблих 50 дітей.

Очільник прокуратури повідомив, що окупанти щодня запускають по Харківській області десятки ракет та обстрілюють міста і села з артилерії. Кожен такий випадок розслідується правоохоронцями.

Нагадаємо, що російська армія вночі обстріляла Харків, ракетами з протиповітряної оборони.

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