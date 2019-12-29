У Харкові викрили групу хакерів, які зламали 20 тисяч серверів по всьому світу

Ілюстративне фото (cyberpolice.gov.ua)

До складу угруповання входили троє українців та один іноземець

Працівники Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області встановили всіх учасників злочинного угруповання, яке цілеспрямовано здійснювало атаки на приватні організації та конкретних осіб для незаконного отримання доступу до їхніх віддалених серверів, а потім продавало ці доступи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

До складу угруповання входили троє українців та один іноземець.

"Усі вони були відомими учасниками хакерських форумів та здійснювали замовлення щодо зламу віддалених серверів, розташованих на території України, Європи та США", - йдеться у повідомленні.

Зазаначається, що злочинна група діяла з 2014 року. Її учасники здійснювали bruteforce-атаки на приватні підприємства та окремих осіб. Для атак використовували спеціалізоване програмне забезпечення, яке експлуатувало вразливості серверів на базі ОС Windows.

"Частину серверів вони також використовували у власних цілях: створення бот-нетів для майнінгу, DDOS-атак, встановлення програмних командних-центрів для вірусів типу "stealer", перетворення їх в інструменти для проведення brute-force атак на нові мережеві вузли", - повідомили в поліції.

Крім того, частину "зламаних" серверів збували іншим хакерам, котрі використовували придбану інформацію для своїх цілей: вимагання під приводом шифрування даних, списання грошей з банківських карток, майнінгу тощо.

"Таким чином їм вдалося втручатися в комп’ютерні мережі громадян різних країн: України, Росії, США, Франції, Китаю, Болгарії, Індії, Бразилії, Малайзії та країн північної Європи", - додали у поліції.

Злочинні прибутки хакери отримували на крипто- та електронні гаманці. Так, на кількох з їхніх електронних гаманців було виявлено майже 80 тисяч доларів.

Правоохоронці наголосили, що для координації дій всіх членів міжнародного хакерського угруповання, спілкування та зв’язок між ними відбувалися через приховані месенджери.

Кіберполіція спільно зі слідчими поліції за процесуального керівництва прокуратури Харківської області провела обшуки за місцями мешкання фігурантів міжнародної хакерської групи.

Було вилучено комп’ютерну техніку, додаткові носії інформації, чорнові записи, мобільні телефони та банківські картки, які використовувалися для вчинення злочинів.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.2 ст.361 КК України.

За результатами експертиз комп‘ютерної техніки, одному з учасників вже оголошено про підозру. Вирішується питання щодо оголошення підозри іншим учасникам злочинної групи.

Слідчі готують міжнародно-правове доручення в частині фіксації цифрових слідів злочинів за межами України, документування злочинної ролі та притягнення до кримінальної відповідальності іноземця, причетного до діяльності злочинної групи.

Нагадаємо, раніше співробітники кіберполіції викрили 35-річного харківського підприємця, який продавав бази даних митниці на тематичних хакерських форумах.

У Дніпропетровській області правоохоронці викрили діяльність хакерського угрупування, яке співпрацювало зі спецслужбами Російської Федерації для вчинення кібератак на українські держоргани.