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СБУ викрила діяльність підконтрольних Росії хакерів

Новини » Надзвичайні події     06.12.2019 - 10:54
СБУ викрила діяльність підконтрольних Росії хакерів
Фото: затримання хакера (ssu.gov.ua)

Хакери розробляли небезпечне програмне забезпечення на замовлення РФ

У Дніпропетровській області правоохоронці викрили діяльність хакерського угрупування, яке співпрацювало зі спецслужбами Російської Федерації для вчинення кібератак на українські держоргани. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

За даними оперативників, місцеві жителі на замовлення російських спецслужб розробляли вірусне програмне забезпечення для атак на державні органи України. Програми були призначені для ураження комп'ютерів та прихованого віддаленого доступу до інформації.

"Учасники ліквідованого хакерського угрупування причетні до масштабної кібератаки на обласні державні адміністрації, яка була проведена в липні 2019 року. Зловмисники здійснювали масштабні розсилки електронних листів із комп’ютерними вірусами", - додали в СБУ.

Зазаначається, що одному із зловмисників за розробку та збут вірусного програмного забезпечення було оголошено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ст. 359 КК України. Справа була скерована до суду. Наразі СБУ встановлює всіх причетних до діяльності хакерського угрупування.

Нагадаємо, раніше в Раді національної безпеки та оборони повідомляли, що впродовж листопада українські спецслужби відбили понад 10 хакерських кібератак на українські державні органи. Зокрема, кібератаки вчинялися на сайти Офісу президента на Центральної виборчої комісії.

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