В Харькове разоблачили группу хакеров, которые взломали 20 тысяч серверов по всему миру

Иллюстративное фото (cyberpolice.gov.ua)

В состав группировки входили трое украинцев и один иностранец

Работники Управления противодействия киберпреступлений в Харьковской области установили всех участников преступной группировки, которая целенаправленно осуществляла атаки на частные организации и конкретных лиц для незаконного получения доступа к их удаленным серверам, а затем продавала эти доступы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

В состав группировки входили трое украинцев и один иностранец.

"Все они были известными участниками хакерских форумов и осуществляли заказы по взлому удаленных серверов, расположенных на территории Украины, Европы и США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что преступная группа действовала с 2014 года. Ее участники осуществляли bruteforce-атаки на частные предприятия и отдельных лиц. Для атак использовали специализированное программное обеспечение, которое эксплуатировало уязвимости серверов на базе ОС Windows.

"Часть серверов они также использовали в собственных целях: создания бот-нетов для майнинга, DDOS-атак, установки программных командных центров для вирусов типа "stealer", превращение их в инструменты для проведения brute-force атак на новые сетевые узлы", - сообщили в полиции.

Кроме того, часть "взломанных" серверов сбывали другим хакерам, которые использовали приобретенную информацию для своих целей: вымогательство под предлогом шифрования данных, списания денег с банковских карт, майнинга и т. п.

"Таким образом им удалось вмешиваться в компьютерные сети граждан различных стран: Украины, России, США, Франции, Китая, Болгарии, Индии, Бразилии, Малайзии и стран северной Европы", - добавили в полиции.

Преступные доходы хакеры получали на крипто - и электронные кошельки. Так, на нескольких из их электронных кошельков было выявлено почти 80 тысяч долларов.

Правоохранители отметили, что для координации действий всех членов международной хакерской группировки, общение и связь между ними происходили через скрытые мессенджеры.

Киберполиция совместно со следователями полиции при процессуальном руководстве прокуратуры Харьковской области провела обыски по местам проживания фигурантов международной хакерской группы.

Была изъята компьютерная техника, дополнительные носители информации, черновые записи, мобильные телефоны и банковские карточки, которые использовались для совершения преступлений.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.361 УК Украины.

По результатам экспертиз компьютерной техники, одному из участников уже объявлено о подозрении. Решается вопрос об объявлении подозрения другим участникам преступной группы.

Следователи готовят международно-правовое поручение в части фиксации цифровых следов преступлений за пределами Украины, документирования преступной роли и привлечения к уголовной ответственности иностранца, причастного к деятельности преступной группы.

Напомним, ранее сотрудники киберполиции разоблачили 35-летнего харьковского предпринимателя, который продавал базы данных таможни на тематических хакерских форумах.

В Днепропетровской области правоохранители пресекли деятельность хакерской группировки, которое сотрудничало со спецслужбами Российской Федерации для совершения кибератак на украинские госорганы.