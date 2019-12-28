У Харкові викрили чоловіка, який продавав хакерам бази даних митниці

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Ціна однієї бази становила 3 тис. дол.

Співробітники кіберполіції викрили 35-річного харківського підприємця, який продавав бази даних митниці на тематичних хакерських форумах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції в Харківській області.

Наголошується, що зазвичай клієнти робили замовлення на купівлю актуальної інформації щодо перетину митного кордону України як фізичними, так і юридичними особами, а також товарів і вантажів.

"Вартість однієї такої бази - 3 тисячі доларів США. Для анонімізації усі розрахунки відбувались у криптовалюті, а спілкування із замовником - через засекречені канали месенджерів", - наголошується в повідомленні.

Кіберполіція провела обшук в його помешканні. Вилучено флеш-носій та комп’ютерну техніку. Вилучену техніку направлено на експертизу.

Зараз поліція встановлює, яким чином відбувався витік службової інформації з обмеженим доступом.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 361-2 (несанкціоновані збут або поширення інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп’ютерах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації) КК України. Чоловікові загрожує до 2 років ув'язнення.

Фото: прес-служба Нацполіції в Харківській області

Нагадаємо, у Дніпропетровській області правоохоронці викрили діяльність хакерського угрупування, яке співпрацювало зі спецслужбами Російської Федерації для вчинення кібератак на українські держоргани.

Раніше в Раді національної безпеки та оборони повідомляли, що впродовж листопада українські спецслужби відбили понад 10 хакерських кібератак на українські державні органи. Зокрема, кібератаки вчинялися на сайти Офісу президента на Центральної виборчої комісії.