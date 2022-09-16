У Харкові прогриміли вибухи

У Харкові вночі 16 вересня прогриміли вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

Жителів просять залишатися в укриттях або дотримуватися правил "двох стін".

Нагадаємо, що минулої ночі російські війська обстріляли Харків. Окупанти завдали ракетного удару по Київському району міста.

Також, 12 вересня, російські війська сьогодні масово обстріляли Харків. В результаті атаки окупантів є постраждалі.

Раніше, 9 вересня, російські окупанти в ніч на 9 вересня обстріляли Салтівський район Харкова.

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