В Харькове прогремели взрывы: "прилет" возле жилого дома

В Харькове ночью 16 сентября прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне" .

Жителей просят оставаться в укрытиях или придерживаться правил "двух стен".

Обновлено 04:17

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, "прилет" был в Слободском районе. Рядом с жилым домом. По предварительной информации, горит авто у дома, пострадали коммуникации. Есть ли пострадавшие - на данный момент не известно.

Напомним, что прошлой ночью российские войска обстреляли Харьков. Оккупанты нанесли ракетный удар по Киевскому району города.

Также, 12 сентября, российские войска сегодня массово обстреляли Харьков. В результате атаки оккупантов есть пострадавшие.

Ранее, 9 сентября, российские оккупанты в ночь на 9 сентября обстреляли Салтовский район Харькова.

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