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Нічний обстріл Харкова: Терехов розповів про наслідки

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Харків , П'ятниця 09 вересня 2022 06:12
Нічний обстріл Харкова: Терехов розповів про наслідки Фото: Окупанти обстріляли Харків (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти в ніч на 9 вересня обстріляли Салтівський район Харкова. Внаслідок атаки ворога ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram харківського міського голови Ігоря Терехова.

Мер зазначив, що від удару пошкоджений один із вищих навчальних закладів.

"Руйнування та завали на місці "прильоту" розбирає ДСНС", - додав Терехов.

Нагадаємо, ввечері 8 вересня росіяни завдали ударів по Харкову та області. Унаслідок обстрілів ворога загинула місцева мешканка.

До слова, окупанти пошкодили та зруйнували понад 7 тисяч житлових будинків у Харківській області.

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