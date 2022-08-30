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У Харкові та Миколаєві прогриміли вибухи

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Харків, Вівторок 30 серпня 2022 14:20
У Харкові та Миколаєві прогриміли вибухи Фото: у Харкові та Миколаєві прогриміли вибухи (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок вдень, 30 серпня, в Харкові і Миколаєві прогриміли вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Офіційної інформації від влади щодо вибухів поки немає. Даних про загиблих і постраждалих теж.

При цьому в Миколаївській області оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, сьогодні близько 7:00 росіяни завдали удару касетними боєприпасами по Київському району Харкова.

Крім того, сьогодні окупанти обстріляли центральну частину Харкова. Всього зафіксовано дев'ять"прильотів". В результаті обстрілу загинули дві людини, ще 11 отримали поранення.

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Харків Миколаїв Вибух Війна Росії проти України
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