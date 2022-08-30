В Харькове и Николаеве прогремели взрывы
Фото: В Харькове и Николаеве прогремели взрывы (Getty Images)
Во вторник днем, 30 августа, в Харькове и Николаеве прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Официальной информации от властей по взрывам пока нет. Данных о погибших и пострадавших тоже.
При этом в Николаевской области объявлена воздушная тревога.
Напомним, сегодня около 7:00 россияне нанесли удар кассетными боеприпасами по Киевскому району Харькова.
Кроме того, сегодня оккупанты обстреляли центральную часть Харькова. Всего зафиксировано девять "прилетов". В результате обстрела погибли два человека, еще 11 получили ранения.
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