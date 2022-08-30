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В Харькове и Николаеве прогремели взрывы

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Харьков, Вторник 30 августа 2022 14:20
В Харькове и Николаеве прогремели взрывы Фото: В Харькове и Николаеве прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник днем, 30 августа, в Харькове и Николаеве прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Официальной информации от властей по взрывам пока нет. Данных о погибших и пострадавших тоже.

При этом в Николаевской области объявлена воздушная тревога.

Напомним, сегодня около 7:00 россияне нанесли удар кассетными боеприпасами по Киевскому району Харькова.

Кроме того, сегодня оккупанты обстреляли центральную часть Харькова. Всего зафиксировано девять "прилетов". В результате обстрела погибли два человека, еще 11 получили ранения.

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Харьков Николаев Взрыв Война России против Украины
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