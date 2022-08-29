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Росіяни вранці обстріляли Харків касетними боєприпасами

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Харків, Понеділок 29 серпня 2022 09:47
Росіяни вранці обстріляли Харків касетними боєприпасами Фото: російські військові обстріляли Харків касетними боєприпасами (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Окупанти близько 7:00 завдали удару касетними боєприпасами по Київському району Харкова. В результаті обстрілу пошкоджені житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Повідомляється, що при ударі поранення отримав 77-річний чоловік. Також вчора близько 20:00 російські війська завдали два ракетних удари по центру Харкова. Частково зруйновані адміністративні будівлі в центрі міста. В ході вечірнього обстрілу ніхто не постраждав.

Раніше ми писали, що проти мешканки Харкова, яка чекала російської окупації міста і агітувала підтримувати ворога, відкрили кримінальну справу. Їй оголосили підозру за виправдання збройної агресії РФ проти України.

Нагадаємо, що вночі 27 серпня росіяни обстріляли Харків. Пошкоджено історичну будівлю та школу.

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