У Харкові горить житловий будинок, є жертва

В четвер увечері, 24 вересня, в Харкові сталася пожежа у двоповерховому багатоквартирному житловому будинку. В результаті події загинула одна людина.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

На вулиці Конторська 18 на другому поверсі житлового будинку виникла пожежа з розповсюдженням на горище і дах. Площа пожежі становить близько 200 квадратних метрів.

До гасіння залучено 40 осіб особового складу та 12 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, в Україні за поточний рік жертвами пожеж став більше тисячі осіб.

Крім того, днями в Дарницькому районі Києва спалахнула пожежу на звалищі через що в частині Києва спостерігалося сильне задимлення. Пожежу вдалося ліквідувати через три дні.

Додамо, що у Житомирській області спалахнула пожежа на звалищі. Його вдалося ліквідувати до поширення вогню на ліс.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області сталася пожежа в одноповерховому будинку на базі відпочинку Приморське. Тоді загинула одна людина.

Також раніше у Львівській області сталася пожежа в інтернаті, учнів евакуювали.