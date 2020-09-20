У Житомирській області загорілося звалище, є загроза поширення вогню на ліс

Фото: пожежа на звалищі в місті Овруч (dsns.gov.ua)

В місті Овруч Житомирської області горить звалище. Поруч розташований ліс, тому вогонь може перекинутися на нього.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, звалище не огороджене по периметру.

"Встановлено, що горять відходи на площі 400 кв. м. Звалище по периметру не огороджене. Тому сюди мають доступ сторонні особи, і вже неодноразово тут виникало загоряння сміття. Поруч розташований ліс, тому вогонь міг у будь-яку хвилину перекинутися на нього", - йдеться в повідомленні.

На місце відправили спецтехніку. Пожежу вдалося локалізувати, однак ліквідація триває.

Нагадаємо, раніше рятувальники назвали головну причину виникнення пожеж в екосистемах.

Також РБК-Україна писало, що в Україні з початку року жертвами пожеж стали понад 1000 осіб.