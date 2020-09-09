У Львівській області сталася пожежа в інтернаті, учнів евакуювали

Фото: пожежа в інтернаті (dsns.gov.ua)

Сьогодні, 9 вересня, у Добромилі Старосамбірського району Львівської області сталася пожежа у будівлі школи інтернату. Рятувальники евакуювали учнів та персонал навчального закладу.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, пожежа сталась близько 12:01 у двоповерховій цегляній будівлі спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат I-II ступеня. О 12:27 пожежу вдалось локалізували, а о 12:41 її ліквідували. Внаслідок пожежі вогнем знищено меблі, стіни на площі 300 м кв. та два металопластикових вікна.

Фото: пожежа в інтернаті (dsns.gov.ua)

До гасіння вогню були залучені 8 рятувальників та дві одиниці техніки. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Нагадаємо, вчора в Лимані Донецької області загорілася Свято-Петропавлівська церква 19 століття.

Також РБК-Україна писало, що в селі Сілець Івано-Франківської області сталася пожежа в будівлі школи.