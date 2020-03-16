Харків посилить карантин через коронавірус

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Будуть закриті нічні клуби, магазини секонд-хенду і частина міських ринків

В Харкові закриють всі розважальні заклади і частину ринків у зв'язку з карантинними заходами по боротьбі з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що таке рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні Комісії з надзвичайних ситуацій Харківської міськради. За словами віце-мера Харкова Ігоря Терехова, на час карантину повинні бути закриті всі нічні клуби і дискотеки в місті.

"Всі рішення мають бути виваженими і не провокувати паніку. При цьому ми маємо намір виконати всі розпорядження Кабміну", - зазначив чиновник.

У свою чергу, перший заступник мера міста Світлана Горбунова-Рубан заявила про необхідність закриття частини міських ринків, зокрема, ринку "Барабашово".

"Є кілька моментів, які нас змушують говорити про закриття цієї площадки. В першу чергу - це відсутність води. Також ми пропонуємо закрити всі магазини секонд-хенду, а також зменшити кількість торгових місць на ринках, де реалізують непродовольчі товари", - сказала Горбунова-Рубан.

Нагадаємо, раніше рішення про посилення карантинних заходів прийняли кілька обласних центрів України. Так, у Полтаві та Миколаєві закриваються всі громадські об'єкти, а в Сумах закликали перейти на дистанційну роботу.

Також РБК-Україна повідомляло про посилення карантину у Києві, Львові, Одесі, Запоріжжі, Ужгороді, Івано-Франківську, Тернополі та Кривому Розі.