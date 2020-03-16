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Харьков ужесточит карантин из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 17:39
Харьков ужесточит карантин из-за коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Будут закрыты ночные клубы, магазины секонд-хенда и часть городских рынков

В Харькове закроют все развлекательные заведения и часть рынков в связи с карантинными мерами по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что такое решение было принято на сегодняшнем заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям Харьковского горсовета. По словам вице- мэра Харькова Игоря Терехова, на время карантина должны быть закрыты все ночные клубы и дискотеки в городе.

"Все решения должны быть взвешенными и не провоцировать панику. При этом мы намерены выполнить все предписания Кабмина", - отметил чиновник.

В свою очередь, первый замглавы города Светлана Горбунова-Рубан заявила о необходимости закрытия части городских рынков, в частности, рынка "Барабашово".

"Есть несколько моментов, которые нас заставляют говорить о закрытии этой площадки. В первую очередь - это отсутствие воды. Также мы предлагаем закрыть все магазины секонд-хенда, а также уменьшить количество торговых мест на рынках, где реализуют непродовольственными товары", - сказала Горбунова-Рубан.

Напомним, ранее решение об ужесточении карантинных мер приняли несколько областных центров Украины. Так, в Полтаве и Николаеве закрываются все общественные объекты, а в Сумах призвали перейти на дистанционную работу.

Также РБК-Украина сообщало об усилении карантина в Киеве, Львове, Одессе, Запорожье, Ужгороде, Ивано-Франковске, Тернополе и Кривом Роге.

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