Закривають все, крім продуктових і аптек: міста України посилюють карантин (список)

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

По Україні посилюють карантинні заходи

Карантин в Україні через коронавірус введений з 12 березня, а вже з 15 березня в містах України почали істотно посилювати обмежувальні заходи, докладніше - в матеріалі РБК-Україна.

Київ

З 17 березня у Києві обмежується:

пересування людей між Києвом та іншими містами України.

проведення заходів за масовою участю громадян.

робота закладів громадського харчування: закриваються заклади швидкого харчування, ресторани, кафе, бари, але зможуть приймати онлайн замовлення на доставку їжі.

не працюватимуть торговельні центри, виключення - продуктові та господарські магазини і аптеки.

не працюватимуть спортзали, перукарні, СПА-салони.

не працюватимуть розважальні заклади.

Разом з тим, АЗС, банки та банкомати будуть працювати.

Львів та область

У Львові та області обмежуються збори людей у групах більше 10 осіб, закриваються заклади громадського харчування та торгівельно-розважальні центри (крім аптек, автомобільних заправних станцій та продуктових магазинів), обмежується пересування населення на адміністративних територіях, також планується переглянути режим роботи громадського транспорту.

Одеса

З 16 березня в Одесі тимчасово забороняються збори людей більше 10 осіб, закриваються всі магазини, крім продуктових, фітнес-клуби, заоопарки, ТРЦ, ринки, ресторани та кафе.

Запоріжжя

У Запоріжжі тимчасово зупиняють роботу всі об'єкти загального користування з присутністю більше 10 осіб, закриваются всі магазини, крім продуктових і аптек, не працюватимуть кафе, ресторани, підприємства громадського харчування, ринки, ТРЦ, фітнес-клуби, басейни, спортивні майданчики та стадіони.

Ужгород

З 17 березня в Ужгороді закривають всі заклади громадського харчування, усі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек та заправок.

Івано-Франківськ

В Івано-Франківську починаючи з 16 березня закриті всі заклади громадського харчування, ТРЦ та магазини, крім продуктових магазинів і аптек. Тимчасово призупинено роботу Центрів надання адміністративних послуг та філій департаменту соціальної політики.

Тернопіль

Тернопільська міськрада сьогодні має прийняти рішення про повне закриття ТРЦ, ринків, спортивних і музичних шкіл та закладів громадського харчування.