Зеленський закликав посилити карантин по всій країні

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кабмін проведе позачергове засідання сьогодні ввечері

Президент Володимир Зеленський закликав Кабінет міністрів посилити карантин по всій Україні у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це він сказав у своєму відеозверненні.

Зокрема, глава держави анонсував позачергове засідання уряду.

Звернення Володимира Зеленського щодо заходів, які допоможуть призупинити поширення коронавірусу територією України. Володимир Зеленський розповів про низку невідкладних заходів, що допоможуть призупинити поширення коронавірусу територією України. Крім того, Президент обіцяє максимально часто інформувати співгромадян про актуальну ситуацію щодо протидії недузі. Опубліковано Офіс Президента України Понеділок, 16 березня 2020 р.

"Сьогодні ввечері відбудеться засідання уряду... Я закликаю Кабмін зробити наступне: перше - з 00:01 17 березня заборонити приймати відвідувачів закладам культури, ТРЦ, ресторанам, кафе та іншим закладам харчування, розваг", - сказав президент.

Нагадаємо, патрульна поліція Києва рекомендує громадянам утриматися від пересування по місту і за його межами у зв'язку з пандемією коронавірусу. Так, відповідні рекомендації допоможуть убезпечити себе від поширення інфекції у столиці і в Україні.

Як писало РБК-Україна, станом на сьогодні в Україні зафіксовано 5 випадків зараження коронавірусом, підтверджена одна смерть.

Підкреслимо, представник уряду у Верховній раді Василь Мокан анонсував, що найближчими днями Кабінет міністрів може прийняти інші рішення щодо протидії коронавірусу. Він закликав парламент бути готовим до скликання позачергових засідань.