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Полтава, Миколаїв і Суми посилили карантин

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 13:45
Полтава, Миколаїв і Суми посилили карантин
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З 17 березня у Полтаві, Миколаєві закриваються всі громадські об'єкти в Сумах закликали перейти на дистанційну роботу

Полтава, Миколаїв і Суми прийняли рішення про запровадження жорстких заходів безпеки під час карантину через поширення коронавірусу. Відповідні рішення були прийняті Полтавським, Миколаївським , Сумським міськрадами 16 березня.

Полтава

З вівторка, 17 березня, в місті закриваються всі торгово-розважальні центри, фітнес клуби та заклади громадського харчування. У звичайному режимі працюватимуть продуктові магазини, аптеки, банки, пошта, заправки, авто та залізничні вокзали, лікарні та ОМС. Зараз у місті проводять скринінг температури пасажирам на вокзалах, а також дезінфекцію комунальних ринків.

Миколаїв

Також з 17 березня в Миколаєві тимчасово зупиняється робота таких об'єктів загального користування з присутністю більше 10 осіб:

  • кінотеатрів, театрів, музеїв, галерей, бібліотек та інших культурних і розважальних закладів;
  • дитячих розважальних центрів і клубів, майданчиків, у тому числі спортивних, зоопарку;
  • фітнес-клубів, тренажерних залів, басейнів, спортивних майданчиків та стадіонів;
  • всіх магазинів, крім продуктових і аптек;
  • торгово-розважальних центрів;
  • будівельних ринків і інших (крім продуктових)
  • ресторанів, закладів громадського харчування, у тому числі в готелях, барів, клубів, кафе, дискотек, барів тощо;
  • інших установ (на розсуд і під особисту відповідальність керівника)

Суми

Міський голова Сум Олександр Лисенко перейти на дистанційну роботу органів місцевого самоврядування, а також керівникам підприємств усіх форм володіння. Також доручено перепрофілювати лікарні №4 та №5 в інфекційні. Крім цього у міськраді планують акумулювати додаткові кошти з резервного фонду на медичні захисні засобів та препарати.

"У разі коронавирусной інфекції у всіх лікарнях Сум є 25 апаратів штучної вентиляції легенів і 14 кисневих концентраторів. Однак ми готові закупити ще мінімум 10 апаратів ШВЛ", - сказав Лисенко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 16 березня ухвалили рішення про посилення карантину також у Києві, Львові, Одесі, Запоріжжі, Ужгороді, Івано-Франківську і Тернополі.

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