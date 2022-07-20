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Окупанти вночі з "Градів" вдарили по Нікополю: дві людини загинули, є поранені

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Нікополь, Середа 20 липня 2022 07:39
Окупанти вночі з "Градів" вдарили по Нікополю: дві людини загинули, є поранені Фото: окупанти вночі з "Градів" вдарили по Нікополю (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Константин Широкун

Окупанти вночі обстріляли з "Градів" житловий квартал Нікополя. Попередньо було випущено понад 30 реактивних снарядів по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВВА Валентина Резніченко.

В результаті обстрілу дві людини загинули, ще дев'ять – поранені. Шість постраждалих госпіталізовані, серед них четверо дітей, наймолодшому з них три роки. Ракетним ударом повністю зруйновані три приватних будинки, ще близько десяти пошкоджених.

Окупанти вночі з &quot;Градів&quot; вдарили по Нікополю: дві людини загинули, є поранені

Рятувальники продовжують розбирати завали й з'ясовувати масштаби руйнувань, піротехніки виявляють боєприпаси, що не вибухнули.

Окупанти вночі з &quot;Градів&quot; вдарили по Нікополю: дві людини загинули, є поранені

Нагадаємо, 18 липня росіяни завдали ракетного удару по Синельниківському району Дніпропетровської області і знищили склад з 5 тисячами тонн зерна.

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Нікополь ракетный удар Вторгнення Росії до України
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