Окупанти вночі з "Градів" вдарили по Нікополю: дві людини загинули, є поранені
Окупанти вночі обстріляли з "Градів" житловий квартал Нікополя. Попередньо було випущено понад 30 реактивних снарядів по місту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВВА Валентина Резніченко.
В результаті обстрілу дві людини загинули, ще дев'ять – поранені. Шість постраждалих госпіталізовані, серед них четверо дітей, наймолодшому з них три роки. Ракетним ударом повністю зруйновані три приватних будинки, ще близько десяти пошкоджених.
Рятувальники продовжують розбирати завали й з'ясовувати масштаби руйнувань, піротехніки виявляють боєприпаси, що не вибухнули.
Нагадаємо, 18 липня росіяни завдали ракетного удару по Синельниківському району Дніпропетровської області і знищили склад з 5 тисячами тонн зерна.
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